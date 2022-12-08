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بابا الفاتيكان يبكي من أجل أوكرانيا
بابا الفاتيكان يبكي من أجل أوكرانيا
8 ديسمبر 2022 22:05
أجهش بابا الفاتيكان فرنسيس بالبكاء، اليوم الخميس، أثناء حديثه عن معاناة الشعب الأوكراني خلال صلاة في وسط العاصمة الإيطالية روما.
بدأ صوت البابا يرتعش عندما ذكر الأوكرانيين واضطر أن يتوقف لعدم قدرته على الكلام لنحو 30 ثانية. وعندما استأنف الصلاة، بدا وكأن صوته مختنق.
وبدأ الحضور، ومنهم رئيس بلدية روما روبرتو جوالتيري الذي كان يقف بجوار البابا، في التصفيق عندما أدركوا أنه غير قادر على الحديث ورأوه يبكي.
وبكى البابا فرنسيس، خلال صلاة تقليدية أسفل تمثال مادونا (تجسيد مرئي للسيدة مريم العذراء) في عيد "الحبل بلا دنس"، وهو عطلة وطنية في إيطاليا.
وقال البابا فرنسيس "يا عذراء بلا دنس، أود أن أنقل لك اليوم شكر الشعب الأوكراني (من أجل السلام)"، قبل أن تغمره المشاعر ويضطر إلى التوقف عن الحديث.
وعندما استجمع قواه، قال "لا بد أن أنقل لك مجددا توسلات الأطفال والمسنين وآباء وأمهات شباب تلك الأرض التي تعاني كثيرا".
ودأب البابا فرنسيس على ذكر أوكرانيا في كل خطبه العامة تقريبا منذ أن بدأت الأزمة الحالية في فبراير الماضي.
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المصدر: وكالات
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البكاء
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