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بوتين يعلّق على الأزمة في أوكرانيا.. ويتوعد
بوتين يقلده أوسمة لجنود وشخصيات في الكرملين
8 ديسمبر 2022 21:30
توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أوكرانيا بمواصلة ضرب منشآت الطاقة فيها ردا على هجمات كييف لا سيما في شبه جزيرة القرم.
ولدى تقليده أوسمة لجنود وشخصيات في الكرملين، دحض بوتين الانتقادات الغربية للضربات التي حرمت ملايين الأوكرانيين في الأسابيع الأخيرة من الكهرباء وأحيانا الماء والتدفئة وسط درجات حرارة متدنية.
وقال الرئيس الروسي "نعم، نحن نفعل ذلك لكن من بدأ ذلك؟"، معتبرا أن عمليات القصف هذه هي رد على انفجار ألحق أضرارا مطلع أكتوبر الماضي بجسر القرم الذي بنته روسيا، وهجمات أخرى نسبتها موسكو إلى كييف.
كذلك ألقى بوتين باللوم على كييف في "نسف خطوط كهرباء محطة الطاقة النووية في كورسك"، وهي منطقة روسية عند حدود أوكرانيا، و"عدم توفير المياه" لمنطقة دونيتسك في شرق البلاد.
وأضاف "من جانبنا، بمجرد أن نفعل شيئاً كردّ، ينتشر الضجيج والصخب في جميع أنحاء الكون".
وتابع "لن يعيقنا ذلك عن القيام بمهامنا القتالية".
- "مخاطر" في القرم
في وقت سابق، أقر الكرملين الخميس بوجود "خطر" من وقوع هجمات أوكرانية على مواقعه في شبه جزيرة القرم إثر هجمات عدة نسبت لأوكرانيا بعيدا عن خط الجبهة.
وفي الأيام الأخيرة، استهدفت قواعد عسكرية روسية بينها اثنتان تبعدان 500 كيلومتر عن أوكرانيا، بمسيّرات.
والخميس أيضا أسقط الأسطول الروسي في سيفاستوبول في القرم طائرة مسيّرة على ما أعلنت السلطات المحلية في مؤشر إلى المخاطر التي لا تزال تواجه شبه الجزيرة.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لصحفيين "ثمة مخاطر لأن الجانب الأوكراني يواصل اتباع نهجه في شن هجمات إرهابية".
لكنه أضاف أن إسقاط المسيّرة "يظهر أن إجراءات مضادة فعالة تتخذ".
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