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مقتل العشرات باشتباكات بين جماعات إرهابية في مالي

نازحون في مالي جراء أعمال العنف
8 ديسمبر 2022 20:25

قال مسؤولون محليون في مالي، اليوم الخميس، إن عشرات المدنيين لقوا حتفهم ونزح المئات على مدى بضعة أيام بسبب اندلاع قتال عنيف بين جماعات إرهابية متناحرة في شرق البلاد.

وهناك نزاع بين متشددين مرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين على أراض في منطقتي جاو وميناكا.

واندلعت اشتباكات شديدة العنف هذا الأسبوع مما أدى إلى تفاقم صراع أودى بالفعل بحياة الآلاف وتسبب في نزوح أكثر من 2.7 مليون شخص في أنحاء منطقة الساحل، بحسب بيانات للأمم المتحدة.

وقال باجان أج هاماتو، النائب السابق وعضو المجلس الانتقالي في مالي إن "المعارك استؤنفت أساسا في أنسونجو (منطقة جاو) ومناطق أخرى. هناك قتلى.. كثير من القتلى".

وقال هاماتو، في مقابلة صحفية اليوم الخميس، إن 100 شخص على الأقل قُتلوا بينهم 40 شخصا في أنسونجو قبل يومين.

وأكد نانوت كوتيا، رئيس بلدية ميناكا، عبر الهاتف أن القتال استؤنف، لكنه لم يحدد عدد القتلى.

وقال فهد أج المحمود، وهو قائد قوات محلية، على موقع تويتر إن ما بين 200 و300 مدني قُتلوا في الرابع من ديسمبر الجاري.

وطلب رئيس بلدية "نتيليت" الريفية في منطقة جاو من السلطات، في رسالة، مساعدة 583 أسرة نزحت بسبب "قتال مُهلك" في الثالث من ديسمبر.

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المصدر: رويترز
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جماعات إرهابية
اشتباكات
قتلى
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