بدء محادثات لصياغة لوائح صحية لمكافحة الأوبئة

تسعى الدول النامية لإتاحة العلاجات على أسس أكثر عدلا مما كان عليه الوضع خلال جائحة كوفيد-19 خلال محادثات عالمية لصياغة لوائح صحية جديدة لمكافحة الأوبئة.
وتحتضن منظمة الصحة العالمية المفاوضات. وكانت جنوب أفريقيا وباكستان والهند من بين الدول التي تقدمت بطلبات رسمية، خلال الأيام الثلاثة الأولى من المحادثات، في محاولة أن تكون عملية إتاحة العلاجات شاملة.
وقال سفير إحدى الدول النامية، طلب عدم ذكر اسمه، إن هذا التحدي "مروع للغاية"، مضيفا أن "الدول المتقدمة لديها الموارد المطلوبة ويمكنها تغطية ذلك ونحن لا نستطيع".
وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان في وقت متأخر أمس الأربعاء، إن الدول اتفقت على تشكيل هيئة مؤلفة من ستة أعضاء لإعادة صياغة مسودة أولية تبدأ المفاوضات بشأنها في فبراير من العام المقبل.
وسيعقب ذلك عام من المفاوضات المعقدة بشأن الوثيقة الجديدة، مع التوصل إلى اتفاق بحلول مايو 2024. وقال أحد الدبلوماسيين إن المحادثات وحدها ستستغرق نحو 400 ساعة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الاتفاق المزمع التوصل إليه سيمثل فرصة لجعل العالم أكثر أمانا للكثير من الأجيال، ووصف توزيع اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19 بأنه "تمييز عنصري في (إتاحة) اللقاحات".
وقال الدكتور جواد المحجور مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون التأهب في حالات الطوارئ واللوائح الصحية الدولية إن المنظمة استمعت إلى مخاوف الوفود "بوضوح شديد" وستأخذها في الاعتبار.
وتقول ثلاثة مصادر مطلعة على المفاوضات إن الدول النامية تسعى إلى التوصل إلى حل وسط في الاتفاق يضمن لها الوصول إلى العلاجات مقابل تبادل المعلومات حول تفشي الأمراض.