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الدنمارك تلغي قيود كورونا

شارع مكتظ بالمارة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن
8 ديسمبر 2022 17:39

لن يضطر الدنماركيون بعد الآن إلى العزل الذاتي عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

فقد أصدرت هيئة الصحة الدنماركية، اليوم الخميس، إرشادات جديدة للتعامل مع الفيروس، حيث تم وضع كوفيد-19 على قدم المساواة مع أمراض مثل الإنفلونزا، ما يعني أنه لن تتم التوصية بشكل صريح بالخضوع للعزل الذاتي لمدة أربعة أيام، على الأقل، عقب ظهور اختبارات إيجابية للفيروس.

وقالت الهيئة إنه أمكن اتخاذ هذه الخطوة في ظل ثبات عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات خلال الخريف، ومن المتوقع حدوث زيادة طفيفة فقط في فصل الشتاء.

مع ذلك، شددت الهيئة على أنه يجب على الأشخاص البقاء في المنزل إذا شعروا بالمرض - بغض النظر عما أصيبوا به.

يشار إلى أن الدنمارك نجحت في تجاوز مراحل ذروة الوباء بشكل جيد نسبياً، بفضل حملة التطعيم السريعة والاختبارات المكثفة.

 

 

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المصدر: د ب أ
كورونا
الدنمارك
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