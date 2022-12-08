الصين تستعد لموجة من إصابات كورونا بعد تخفيف القواعد

حذر الخبراء من زيادة هائلة في عدد إصابات فيروس كورونا بعد تخفيف إجراءات صفر كوفيد الصارمة في الصين.

ويتوقع فينج زيجيان نائب مدير مكتب الصحة الوطني سابقا، أن ما بين 80 إلى 90 % من سكان الصين البالغ تعدادهم 1.4 مليار نسمة سوف يلتقطون في النهاية الفيروس، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية اليوم الخميس.

وقال "بغض النظر عن كيف سيتم تعديل الإجراءات، فسوف يصاب أغلبنا مرة".

وفي الموجة الأولى، من المرجح أن يصل معدل الإصابة إلى نحو 60 %، بحسب النمذجة. وقال الخبير في منتدى عبر الإنترنت في جامعة تسينجهوا في بكين إنه يجب اتخاذ "الإجراءات الملائمة" من أجل خفض العبء من على النظام الصحي.

وأعلنت الحكومة أمس الأربعاء، تخيف واسع للإغلاقات وقواعد الحجر الصحي والاختبارات الإلزامية والسفر في الصين، استجابة لموجة من التظاهرات في نهاية نوفمبر احتجاجا على إجراءات صفر كوفيد التي تتخذها البلاد.