ألمانيا: إمدادات الطاقة مؤمنة هذا الشتاء

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بأنه يرى أن إمدادات الطاقة في بلاده مؤمنة في هذا الشتاء.

وقال هابيك اليوم الخميس في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بعد زيارته لشركة الكهرباء الحكومية في جنوب إفريقيا "إيسكوم" إنه لا يمكن التخوّف من سيناريوهات انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي على خلفية نقص الإمدادات.

وأضاف الوزير الألماني أن بلاده قادرة على مساعدة فرنسا بالكهرباء، وقال: "توفير الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية لهذا الشتاء مؤمن"، وأكد أنه يجب منع أية هجمات سيبرانية.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا تشهد حالات انقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة.

وقال هابيك إن محطات توليد الطاقة بالفحم عفا عليها الزمن وإنه لم يتم تحديث الشبكات.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا تعتمد بشكل كبير على توليد الطاقة من الفحم.

وتسعى ألمانيا في دعمها في التحول نحو الطاقات المتجددة.

وبدأ الوزير الألماني زيارة للقارة الأفريقية تشمل ناميبيا وجنوب أفريقيا يوم الأحد الماضي. ويختتم زيارته لجنوب أفريقيا اليوم بزيارات لعدة شركات هناك.