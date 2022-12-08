الرئيس المصري يصل إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له إلى العاصمة السعودية ، اليوم الخميس ، للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم ، كان في استقبال السيسي بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وكان المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية بسام راضي صرح ، في بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم ، بأن مشاركة الرئيس المصري في القمة العربية الصينية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلاً عن المساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، حيث ستهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين ، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف المتحدث أن برنامج الزيارة سيتضمن أيضاً عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة الرياض من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.