النواب اللبناني يفشل للمرة التاسعة في انتخاب رئيس جديد

فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس ، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك للمرة التاسعة ، بسبب تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وعقدت اليوم الجلسة النيابية التاسعة لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وتم عقد الجلسة بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائباً من أصل مجموع النواب في المجلس وعددهم 128 نائباً.

وقال بري إن النائب ميشال معوض حصل على 39 صوتاً مقابل 39 ورقة بيضاء، وخمسة أصوات لعصام خليفة وأربع أوراق ملغاة ، داعيا إلى عقد جلسة جديدة يوم الخميس المقبل.

ويحتاج المرشح الرئاسي للحصول على أصوات ثلثي النواب في المجلس المؤلف من 128 عضوا في جولة التصويت الأولى.

وجرى عقد ثماني جلسات نيابية سابقة لانتخاب رئيس للجمهورية، كان آخرها يوم الخميس الماضي، أول ديسمبر الجاري ، وباءت كلها بالفشل.