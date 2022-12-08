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نشطاء حماية المناخ يغلقون أحد مدرجي مطار ميونخ

نشطاء حماية المناخ يغلقون أحد مدرجي مطار ميونخ
8 ديسمبر 2022 13:46

أعلن مطار ميونخ بجنوب ألمانيا اليوم الخميس أنه تم إغلاق أحد مدرجي المطار بسبب احتجاج من جانب نشطاء حماية المناخ.

وصرح متحدث باسم المطار اليوم بأن النشطاء قاموا بلصق أنفسهم على المدرج الواقع في شمال المطار.

وأضاف المتحدث أن هناك توقعات بحدوث اضطرابات في الحركة الجوية.

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وقامت الشرطة بمهمة واسعة النطاق على إثر ذلك. وبحسب بيانات المطار، حاول نشطاء حماية المناخ الوصول أيضا إلى الجانب الجنوبي من المطار، ولكن الشرطة أحالت دون حدوث ذلك.

وأعلنت مجموعة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ مسؤوليتها عن احتجاج اليوم.

يشار إلى أن نشطاء من مجموعة "الجيل الأخير" يتمددون منذ أشهر في الشوارع ويعيقون بذلك حركة المرور، ما أدى أحيانا إلى عدم وصول سيارات الإسعاف للمصابين في الوقت المناسب. كما دخلوا أيضا إلى مدارج الطائرات بمطار العاصمة الألمانية الجديد الشهر الماضي وقاموا بعرقلة رحلات جوية لمدة ساعتين تقريبا بالطريقة ذاتها. وألقوا أطعمة أكثر من مرة على لوحات في متاحف.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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