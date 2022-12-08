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السيسي يشارك في القمة العربية الصينية الأولى بالسعودية

السيسي (أرشيفية)
8 ديسمبر 2022 12:01

يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى، والتي ستعقد بالعاصمة الرياض".

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ، في بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم بأن مشاركة الرئيس المصري في القمة العربية الصينية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلاً عن المساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، حيث ستهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف المتحدث أن برنامج  الزيارة سيتضمن أيضاً عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة الرياض من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. 

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المصدر: وكالات
عبدالفتاح السيسي
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