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زلزال بقوة 5.6 درجات يهز روسيا

زلزال بقوة 5.6 درجات يهز روسيا
8 ديسمبر 2022 11:15

 ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالاً شدته 5.6 درجات هز منطقة القوقاز الروسية اليوم الخميس. وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 41 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

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المصدر: وكالات
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