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عزل رئيس بيرو.. ونائبته تؤدي اليمين كأول امرأة تتولى الرئاسة

رئيسة بيرو المؤقتة دينا بولوارت ، التي دعاها الكونجرس لتولي المنصب
8 ديسمبر 2022 10:09

أدت السياسية دينا بولوارتي اليمين لتولي الرئاسة في بيرو بعد عزل الرئيس بيدرو كاستيلو بموجب تصويت لمساءلته في برلمان البلاد واعتقاله في أعقاب محاولته التمسك بالسلطة من خلال حل الكونجرس.

وتجاهل المشرعون محاولة كاستيلو ومضوا قدما في مساءلته المقررة سلفا، فوافق 101 عضو على عزله وعارض العزل ستة أعضاء وامتنع عشرة عن التصويت.

وأدت بولوارتي اليمين الدستورية لتولي الرئاسة حتى عام 2026، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة بيرو.
ووصفت بولوارتي تحرك كاستيلو لحل الكونجرس بأنه "محاولة انقلاب" وقالت إن حكومة تشمل جميع الأحزاب ستُشكل.

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المصدر: وكالات
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