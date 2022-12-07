الإمارات تدعو الشركاء الدوليين إلى دعم اقتصاد السودان

نيويورك (الاتحاد)

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوقيع الاتفاق الإطاري بين الأطراف السودانية، مشيرةً إلى أنه يفتح صفحة جديدة يمضي إثرها الشعب السوداني في مساره نحو الأمن والازدهار المنشودين، كما دعت الشركاء الدوليين إلى دعم اقتصاد السودان لتفادي انهيارِه.

ورحبت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في بيان ألقته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي شأن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس» بالتوقيع على «الاتفاق السياسي الإطاري» وما حظي به من إشادة إقليمية ودولية، معبرةً عن أملها أن يفتح هذا الاتفاق صفحة جديدة يمضي على إثرها الشعب السوداني في مساره نحو الأمن والازدهار المنشودين.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على الزخم الحالي لضمان التوصل إلى اتفاق سياسي مستدام، وذلك من خلال مُضاعفة الجهود لرأب الصَّدْع بين الأطراف والتشاور في المسائل العالقة، لاسيما أن الأمور مرهونة بأوقاتها.

وشدد البيان على أهمية مواصلة إشراك النساء في المشاورات لضمان عكس احتياجاتهن وأولوياتهن في المرحلة الانتقالية وما بعدها، مؤكدةً على أهمية تغليب لغة الحوار والحكمة لما فيها من مصلحة للشعب السوداني الشقيق.

كما أكد البيان على أن إنجاح المرحلة الانتقالية في السودان يقتضي استئناف مؤسسات التمويل الدولية لبرامجها ومواصلة الشركاء الدوليين دعم اقتصاد السودان لتفادي انهيارِه في هذه المرحلة المهمة، خاصة مع استمرار التضخم وارتفاع مستويات البطالة وتراكم الديون الخارجية.

وقال: «تزداد الحاجة إلى مثل هذا الدعم في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية، حيث لاتزال المجتمعات تعاني من صعوبة الحصول على السلع الأساسية، وكذلك الأضرار الجسيمة الناجمة عن الفيضانات الشديدة التي شهدتها بعض المناطق مؤخراً».

وأكد البيان على أهمية احتواء التوترات القبلية والحيلولة من دون تجددها، قائلاً: «تابعنا بقلق الاشتباكات القبلية الأخيرة في ولايتي غرب كردفان والنيل الأزرق والتي سعى السودان للاستجابة لها عبر اتخاذ عدد من الإجراءات لتهدئة الأوضاع، بما في ذلك من خلال عمل لجنة تقصي الحقائق».

وحول تطورات الأوضاع في دارفور، أكد البيان أن اتفاقات المصالحة المحلية أثبتت أهميتها في مواصلة دعم الاستقرار بالإقليم، مشيراً إلى أن للمساهمات القيمة للجنة الدائمة لوقف إطلاق النار، بالغ الأثر في إحراز تقدم في تنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية لدارفور وفقاً لاتفاق جوبا للسلام. وشدد في هذا السياق على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي الدعم اللازم للسودان لاستكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق جوبا للسلام.

وفي ختام البيان، أعربت الإمارات عن خالص تمنياتها بالتوفيق للسودان خلال استكمال المرحلة الانتقالية، بما يلبي تطلعات شعبه في تحقيق الاستقرار والازدهار، مؤكدةً مواصلة متابعة جهود الآلية مع الأطراف السودانية خلال هذه الفترة المهمة.