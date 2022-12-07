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%75 من الموازنة اليمنية مهددة بفعل اعتداءات «الحوثي» على النفط

ناقلة نفط في البحر الأحمر (أرشيفية)
8 ديسمبر 2022 01:42

عدن (الاتحاد)

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قال وزير النفط اليمني سعيد الشماسي، أمس، إن الإيرادات النفطية التي تشكل 75 % من موازنة الدولة، وتغطي مرتبات الموظفين، واعتمادات الواردات الغذائية مهددة، بالتوقف والتضرر جراء اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية على المنشآت الاقتصادية. 
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ذلك جاء لدى اجتماع الوزير الشماسي في عدن مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابريل مونريرا وسفراء فرنسا وألمانيا وسويسرا المعتمدين لدى اليمن لبحث أبعاد الجوانب الإنسانية لاستهداف المنشآت النفطية، وتأثيرها على مساعي عملية السلام في اليمن. 
وفي سياق متصل، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن نجاة الجنرال مايكل بيري رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «اونمها» وفريقه، من انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي، أثناء مرور قافلة تابعة للبعثة في أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة «الحالي» بمدينة الحديدة، يجسد حجم الخطر الذي تمثله تلك الألغام على حياة وحاضر ومستقبل اليمنيين.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن الحادثة تكشف الخطر الداهم والمستدام الذي تمثله الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي في المدن والقرى والأحياء السكنية والمزارع والمساجد والطرق الرئيسية والأسواق العامة، والتي يذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء من الأطفال والنساء.

الأزمة اليمنية
اليمن
ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
معمر الإرياني
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