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قتلى في هجومين منفصلين في بوركينا فاسو

أرشيفية
8 ديسمبر 2022 00:46

قتل تسعة مدنيين على الأقل خلال يومين في هجومين شنهما إرهابيون مفترضون في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفاد شهود وكالة فرانس برس الأربعاء.
وقع الهجوم الأول الثلاثاء، وقال ساكن طلب عدم الكشف عن هويته، إن "مهاجمين على دراجات نارية فتحوا النار على سكان قرب قرية كوربيليه" غير بعيد عن كونغوسي عاصمة إقليم بام.
وأضاف "سقط خمسة قتلى وجرح اثنان"، موضحا أن "عدة أشخاص بدأوا بمغادرة المنطقة نحو كونغوسي التي تبعد نحو عشرة كيلومترات شمالاً".
وتحدث ساكن آخر عن وقوع "سبعة قتلى"، مؤكداً أنه "في اليوم السابق (الاثنين)، هاجم الإرهابيون مركز الشرطة الواقع بين كوربيليه وكونغوسي".
جاء ذلك غداة الهجوم الذي نُفِّذ الاثنين في ولاية سينو المجاورة وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص عندما استهدف مسلحون قافلة تجار، بحسب شهود عيان.
وأكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس وقوع الهجومين دون أن يؤكد الحصيلة.

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