الأردن ومصر والعراق: مواصلة جهود حل الأزمات الإقليمية

هدى جاسم (بغداد)

أكد الأردن ومصر والعراق استمرار العمل والتنسيق والتشاور في جهود حل الأزمات الإقليمية وخدمة القضايا والمصالح العربية وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة، مشيرين إلى أهمية مؤتمر بغداد المقرر عقده في العاصمة الأردنية عمان 20 ديسمبر الجاري لدعم جهود العراق في تحقيق استقراره وأمنه ووحدة أراضيه ومساعدته على تجاوز آثار حرب التنظيمات الإرهابية عليه.

جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك لوزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي ومصر سامح شكري والعراق فؤاد حسين أمس، عقب اجتماع مشترك تناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدان الثلاثة في مجالات التجارة والصناعة والنقل والطاقة.

وقال وزير خارجية العراق فؤاد حسين إن مؤتمر بغداد سيعقد في الأساس لدعم العراق وسيادته من قبل الدول المشاركة في المؤتمر.

ورداً على سؤال مشاركة تركيا وإيران في النسخة الثانية من المؤتمر، أكد حسين رفض بلاده السماح لأي منظمة باستخدام الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار أو السماح لهذه الدول بالاعتداء على أراضيه.

وأضاف أنه ناقش مع نظيريه الأردني والمصري المشاريع الاقتصادية المشتركة وتناول القمة العربية - الصينية، مؤكداً أهمية آلية التعاون المشتركة بين العراق ومصر والأردن لخلق علاقات توازن مع دول الجوار وتقوية العلاقات مع تلك الدول.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن المؤتمر المقبل خصص لدعم العراق واستعادة استقراره ودعم سياسته ووحدة أراضيه وتجاوز آثار الحرب التي شنتها التنظيمات الإرهابية ونجم عنها تضحيات عراقية، مؤكداً أن العراق عنصر أساس في الأمن القومي العربي ويجب العمل على عودته لدوره الفاعل في المنطقة.

وبدوره قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن العمل جار للتحضير لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر بغداد» الذي سيركز على تعزيز جهود الاستقرار في المنطقة خاصة في ظل تحديات سياسية واقتصادية تركت آثارها على المنطقة والعالم وذلك من خلال آلية التعاون الثلاثي على تخفيف حدة تلك التحديات على البلدان الثلاثة.

وفي سياق آخر، قال مصدر أمني عراقي، أمس، إن 3 عراقيين قتلوا وأصيب العشرات بنيران قوات الأمن، خلال تفريق مظاهرة وسط مدينة الناصرية جنوبي البلاد. وذكر المصدر الأمني، أن «مظاهرة انطلقت من منطقة «البهو» باتجاه ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، احتجاجاً على الحكم القضائي الصادر بحق الناشط المدني حيدر الزيدي.