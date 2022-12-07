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عربي ودولي

بكين: القمة الخليجية الصينية تعزز العلاقات بين الجانبين

أرشيفية
8 ديسمبر 2022 01:29

الرياض (الاتحاد)

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أكدت الحكومة الصينية، أمس، أهمية قمة الصين ودول مجلس التعاون الخليجي الأولى التي ستعقد في السعودية والتي يتوقع أن يكون لها تأثير عميق وبعيد المدى على تطور العلاقات بين الصين ودول المجلس.  وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي في بكين: «نعتقد أن هذه القمة ستُبنى على الصداقة التقليدية التي نتمتع بها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتزيد من إثراء استراتيجية علاقاتنا وترفعها إلى مستوى جديد». وأضافت أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيتبادل خلال القمة الآراء المعمقة مع قادة الدول المشاركة حول العلاقات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وشددت المتحدثة على أهمية الشراكة مع دول مجلس التعاون ومع الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الصين حافظت على اتصالاتها مع دول المجلس منذ إنشائه.  وبينت أن العلاقة تشهد نمواً متسارعاً وعميقاً منذ الـ 41 عاماً شمل جميع المجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والخدمات المالية والاستثمار والتكنولوجيا والفضاء واللغات والثقافة «ما مهد الطريق لإقامة تعاون بين الصين ودول منطقة الشرق الأوسط ككل».

الصين
مجلس التعاون الخليجي
السعودية
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