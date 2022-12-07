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البيرو.. قوات الأمن تعتقل الرئيس كاستيو

بيدرو كاستيو
8 ديسمبر 2022 01:46

ليما (وكالات)

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اعتقلت قوات الأمن في البيرو الرئيس بيدرو كاستيو بعد أزمة شهدتها البلاد أمس، حيث شهدت إعلان كاستيو حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ وتصويت البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية على عزل الرئيس اليساري بتهمة «العجز الأخلاقي».
وقالت الشرطة البيروفية في تغريدة على تويتر: إن قوات الأمن اعتقلت الرئيس كاستيلو وأشارت إليه بلقب «الرئيس السابق».
وفي وقت سابق أمس، حضت واشنطن الرئيس البيروفي على العودة عن قراره حل البرلمان وهو إجراء نددت به نائبته دينا بولوارتي معتبرة انه يشكل «انقلاباً».
وكتبت السفيرة الأميركية في ليما ليزا كينا أن «الولايات المتحدة تحض بقوة الرئيس بيدرو كاستيو على العودة عن محاولته حل البرلمان وإفساح المجال للمؤسسات الديمقراطية للعمل بموجب الدستور». ونجا بيدرو كاستيو من قبل من اقتراحين آخرين لعزله كان آخرهما في مارس 2022. في ذلك الوقت، اتهمته المعارضة بالتدخل في قضية فساد يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها وبـ«الخيانة» بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على البحر. كما حملته مسؤولية تكرار الأزمات الوزارية وتشكيل 4 حكومات في 8 أشهر وهو أمر غير مسبوق في البيرو.

بيرو
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البرلمان البيروفي
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