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روسيا تنفي تورطها مع مخطط «إسقاط الدولة» في ألمانيا

دميتري بيسكوف
7 ديسمبر 2022 23:43

تحدثت روسيا عن المداهمات التي استهدفت حركة متطرفة في أنحاء ألمانيا، واصفة التحقيقات بأنها «أمر داخلي».

ومن ضمن المشتبه بهم الرئيسيين شخص من أسرة مالكة ألمانية 71 عاما، يقول الادعاء إنه حاول التواصل مع المسؤولين الروس ضمن جهوده لتنصيب نفسه رئيساً جديداً للدولة.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول اليوم الأربعاء«لا يوجد مجال للحديث عن تدخل روسي هنا».

وأضاف أن الحكومة الروسية علمت فقط بشأن المداهمات من وسائل الإعلام، ولذلك ليس لديها مزيد من التعليقات.

وكان الادعاء العام الألماني قد أصدر اليوم أوامر اعتقال بحق 25 فردا يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة «مواطني الرايخ».

 

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المصدر: وكالات
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دميتري بيسكوف
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