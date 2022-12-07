الخميس 8 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تفكيك شبكة مزعومة لتهريب اللاجئين في ألمانيا

تفكيك شبكة مزعومة لتهريب اللاجئين في ألمانيا
7 ديسمبر 2022 20:55

أوقفت الشرطة الألمانية أربعة أشخاص الأربعاء، ضمن إطار التحقيق في شبكة مزعومة للهجرة غير الشرعية من سوريا والعراق عبر بيلاروس، نقلت 300 شخص على الأقل.

وأعلنت شرطة بوتسدام القبض على اثنين من المشتبه بهم في مدينة فورست الواقعة في منطقة براندنبورغ المحيطة ببرلين، وعلى اثنين آخرين في العاصمة، مشيرة إلى إجراء 14 عملية دهم في عدة مناطق ألمانية.

والمشتبه بهم الأربعة من سوريا والعراق، فيما لا يزال البحث جارياً عن شخصين آخرين على الأقل، بحسب الشرطة. يُشتبه في أنهم استقدموا بشكل غير قانوني 300 لاجئ على الأقل إلى ألمانيا، ونقلوهم بالسيارة أو بالحافلة لقاء مبلغ يراوح بين 3500 و10 آلاف يورو.

أخبار ذات صلة
ألمانيا: إمدادات الطاقة مؤمنة هذا الشتاء
نشطاء حماية المناخ يغلقون أحد مدرجي مطار ميونخ
المصدر: وكالات
مهاجرون
الهجرة غير الشرعية
ألمانيا
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور قاعدة ليوا الجوية
الإمارات
حمدان بن زايد يزور قاعدة ليوا الجوية
اليوم 18:16
أسرة مسلسل «حواجز مبعثرة»
دنيا
إبداعات أصحاب الهمم.. على قنوات «أبوظبي»
اليوم 18:07
الإمارات مركز تعزيز علامة «الليجا» باستثمارات 3 مليارات يورو
الرياضي
الإمارات مركز تعزيز علامة «الليجا» باستثمارات 3 مليارات يورو
اليوم 18:06
كرواتيا تعلن حصولها على الموافقة لدخول الشنغن
عربي ودولي
كرواتيا تعلن حصولها على الموافقة لدخول الشنغن
اليوم 17:55
حمدان بن محمد: محمد بن راشد يعتمد دورة موازنة حكومة دبي 2023-2025
حمدان بن محمد: محمد بن راشد يعتمد دورة موازنة حكومة دبي 2023-2025
اليوم 17:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©