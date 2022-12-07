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150 جريحاً في تصادم قطارين بإسبانيا

من حادث التصادم
7 ديسمبر 2022 19:06

أصيب 150 شخصاً على الأقل بجروح طفيفة صباح الأربعاء في ضواحي برشلونة (شمال شرق) عندما اصطدم قطار متجه إلى هذه المدينة بسرعة منخفضة بقطار آخر متوقف، وفق ما ذكرت خدمات الطوارئ وشركة السكك الحديد الإسبانية.

وأعلنت خدمة الطوارئ الطبية في تغريدة أن 155 راكباً كانوا في طريقهم للعمل أصيبوا بجروح طفيفة، ونُقل 39 منهم إلى المستشفى لإجراء فحوص إضافية.

وقال متحدث باسم شركة السكك الحديد «وقع تصادم بين قطارين في الساعة 07,50 (06,50 ت غ) في محطة مونتكادا ريكساك مانريسا على الخط المؤدي إلى برشلونة» عندما «اصطدم قطار متجه إلى برشلونة بقطار آخر» متوقف.

وقع الحادث على بعد حوالى 10 كيلومترات شمال عاصمة كاتالونيا.

وأكد مسؤول خدمة الطوارئ خوان كارل غوميز للصحافيين في المكان أن أي راكب لم يصب بجروح خطيرة.

ولدى وصولها إلى مكان الحادث، أوضحت وزيرة النقل راكيل سانشيز أن القطار الموجود في مكان الحادث «كان يقوم (...) بمناورة» وقام بتفعيل مكابحه أثناء التصادم.

وأضافت «إنها مناورة تتم بشكل متكرر، في هذه المحطة كما في أماكن أخرى كثيرة، إنها مناورة آمنة»، مشيرة إلى أن الطقس لم يكن سبباً في وقوع الحادث على الرغم من وجود ضباب في المنطقة.

وفتحت الشركة تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث.

وعادت حركة القطارات التي توقفت في الاتجاهين، بعيد العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (09,00 ت غ).

 

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المصدر: وكالات
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تصادم قطارين
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