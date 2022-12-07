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الرئيس الصيني يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

الرئيس الصيني يصل إلى السعودية في زيارة رسمية
7 ديسمبر 2022 18:06

بدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء زيارة للسعودية هي الأولى له منذ 2016 إلى أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم ويُتوقّع أن تتركّز على تعزيز التقارب الاقتصادي والدبلوماسي بين العملاق الآسيوي والدول العربية.
وأعلن الإعلام الرسمي الصيني ثم السعودي وصول شي إلى الرياض.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.
وسيعقد الرئيس الصيني خلال الزيارة التي تستمر حتى الجمعة، لقاءات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن يشارك أيضا في قمتين خليجية-صينية وعربية-صينية يحضرهما قادة دول المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء إن البرنامج يمثّل "أكبر نشاط دبلوماسي على نطاق واسع بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية".
ورُفعت الأعلام الصينية والسعودية على الطرق في العاصمة الرياض، وكذلك أعلام الدول العربية خارج مركز المؤتمرات حيث من المتوقع عقد بعض الاجتماعات. كما نشرت صور الرئيس الصيني في الصفحات الأولى من الصحف السعودية والتي سلطت الضوء على الفوائد الاقتصادية المحتملة للزيارة.

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المصدر: وكالات
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