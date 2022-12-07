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فرنسا بصدد دعم سائقي المركبات ابتداء من يناير القادم

فرنسا بصدد دعم سائقي المركبات ابتداء من يناير القادم
7 ديسمبر 2022 16:20

 قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اليوم الأربعاء إن الحكومة سوف تقدم دعما موجها لسائقي المركبات ابتداء من يناير المقبل، بدلا من الخصومات المباشرة على أسعار الجازولين والديزل في محطات ضخ الوقود.

وقالت بورن لإذاعة ار تي ال إنه سوف يتم دفع 100 يورو( 105 دولار) منحة للأشخاص منخفضي الدخل الذين يستخدمون سياراتهم للعمل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بورن قالت إن هذا الإجراء سوف يتكلف مليار يورو، وسوف يعود بالفائدة على نحو 10 ملايين شخص خلال عام 2023.

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  وتحاول الحكومات في أنحاء أوروبا الحد من الإنفاق في أزمة الوقود، التي أثقلت التمويل العام. وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن الإنفاق الموسع قد يدفع بالتضخم لمستويات مرتفعة، في الوقت الذي يسعى فيه للحد من الضغوط السعرية من خلال رفع الفوائد.

وقالت بورن "سوف نستمر في حماية القوة الشرائية للشعب الفرنسي، ولكن عن طريق استهداف الأكثر احتياجا".

المصدر: د ب أ
فرنسا
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