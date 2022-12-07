مئات الجرحى جراء تصادم قطارين في برشلونة

أعلنت هيئة الدفاع المدني الإسبانية أن نحو 150 راكبا أصيبوا جراء اصطدام قطارين من قطارات الضواحى في برشلونة صباح اليوم الأربعاء، ونقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى. وكانت إصابات غالبية الركاب طفيفة.

وقال راكب ويدعى جوزيف خورخه لصحيفة لا فانجوارديا "لقد كنت في القطار الذي كان واقفا وصدمه قطار الركاب الآخر. لقد مرت لحظات من الفزع والصراخ والمعاناة. إن افتقار الإحساس بالأمان لا يحتمل".

وعادة ما تكون القطارات التي تسير داخل المدن مزدحمة خلال ساعة الذروة الصباحية، فيما يضطر الكثيرون للوقوف. ويمكن لهزة قوية أن تجعل الركاب يسقطون.

وكتبت هيئة الدفاع المدني عبر تويتر أن أغلب الركاب أصيبوا في الأساس بكدمات في الأذرع والأرجل.

ولم يتضح بعد سبب الحادث الذي وقع في محطة قطار مونتكادا إي ريتشاتش في شمال برشلونة.