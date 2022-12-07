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وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق يبحثون آلية التعاون الثلاثي

وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق يبحثون آلية التعاون الثلاثي
7 ديسمبر 2022 14:40

أكد  وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق أيمن الصفدي وسامح شكري وفؤاد حسين استمرار العمل والتنسيق والتشاور في جهودهم لحل الأزمات الإقليمية وخدمة القضايا والمصالح العربية وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك  خلال استضافة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني  نظيريه العراقي والمصري، لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل الاستراتيجي في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء.

وطبقا للبيان، استعرض وزراء خارجية البلدان الثلاثة مجالات التعاون المختلفة وأكدوا ضرورة العمل على تفعيلها وانجاز ما تم الاتفاق عليه سابقاً.

 وأكد الصفدي وشكري وقوف مصر والأردن الكامل إلى جانب العراق ودعم أمنه واستقراره وسيادته ركيزة لأمن واستقرار المنطقة، وقدما التهاني للعراق الشقيق بنجاح العملية السياسية.

 

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المصدر: وكالات
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