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الصين تخفف قيود كورونا في جميع أنحاء البلاد

الصين تخفف قيود كورونا في جميع أنحاء البلاد
7 ديسمبر 2022 11:14

أعلنت الصين، الأربعاء، تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد على نطاق واسع مؤكدة أن بعض الإصابات يمكن أن تخضع لتدابير عزل في المنزل، كما خفضت شروط إجراء فحوص بي سي آر.

وبموجب الإرشادات الجديدة التي كشفت عنها لجنة الصحة الوطنية في بكين "يخضع للعزل في المنزل المصابون الذين لا تبدو عليهم عوارض والمصابون بعوارض طفيفة المؤهلون للعزل المنزلي".

وستقوم السلطات بـ "الحد من نطاق اختبارات الحمض النووي وخفض وتيرة الفحوص".

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المصدر: وكالات
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