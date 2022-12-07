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الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية

الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
7 ديسمبر 2022 08:53

قالت الشرطة الإندونيسية، إن انفجاراً وقع في مركز شرطة أستانا أنيار في مدينة باندونج عاصمة إقليم جاوة الغربية.

وذكرت "سي إن إن إندونيسيا" أنه يشتبه في أن التفجير انتحاري.

ولم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات أو عن مدى الضرر.

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