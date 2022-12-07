الخميس 8 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الديموقراطيون يفوزون بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الأميركي

حزب الرئيس الأميركي جو بايدن يفوز بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ
7 ديسمبر 2022 08:48

فاز حزب الرئيس الأميركي جو بايدن بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الثلاثاء بعدما تمكّن السناتور الديموقراطي رافائيل وارنوك من الاحتفاظ بمقعده عن ولاية جورجيا، وفقاً لتقديرات وسائل إعلام.

وفاز السناتور المنتهية ولايته على المرشّح الجمهوري هيرشل ووكر المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب. ويعزّز هذا الانتصار الأغلبية الضئيلة للغاية التي يتمتّع بها الديموقراطيون في مجلس الشيوخ.

أخبار ذات صلة
اختبار جديد لولاية بايدن في جورجيا
بايدن يحسم أمر ترشحه لولاية ثانية بعد "رأس السنة"
المصدر: وكالات
جو بايدن
مجلس الشيوخ الأميركي
الديموقراطيون
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور قاعدة ليوا الجوية
الإمارات
حمدان بن زايد يزور قاعدة ليوا الجوية
اليوم 18:16
أسرة مسلسل «حواجز مبعثرة»
دنيا
إبداعات أصحاب الهمم.. على قنوات «أبوظبي»
اليوم 18:07
الإمارات مركز تعزيز علامة «الليجا» باستثمارات 3 مليارات يورو
الرياضي
الإمارات مركز تعزيز علامة «الليجا» باستثمارات 3 مليارات يورو
اليوم 18:06
كرواتيا تعلن حصولها على الموافقة لدخول الشنغن
عربي ودولي
كرواتيا تعلن حصولها على الموافقة لدخول الشنغن
اليوم 17:55
حمدان بن محمد: محمد بن راشد يعتمد دورة موازنة حكومة دبي 2023-2025
حمدان بن محمد: محمد بن راشد يعتمد دورة موازنة حكومة دبي 2023-2025
اليوم 17:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©