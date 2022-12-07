الخميس 8 ديسمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
ضربة «ثلاثي الأسود»!
«رسائل الحب» لـ «نمور كوريا»
الإمارات تدعو الشركاء الدوليين إلى دعم اقتصاد السودان
رئيس الصين: علاقتنا مع السعودية تعزز السلام والاستقرار
البيرو.. قوات الأمن تعتقل الرئيس كاستيو
%75 من الموازنة اليمنية مهددة بفعل اعتداءات «الحوثي» على النفط
الإمارات تشارك بالاجتماع التحضيري لـ«القمة الخليجية»
3 خيارات روسية رداً على السقف السعري
الإمارات: ضرورة التصدي لآثار تغير المناخ على الأوضاع الإنسانية
بكين: القمة الخليجية الصينية تعزز العلاقات بين الجانبين
سيف بن زايد وذياب بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح النعيمي والمزروعي
أبوظبي الأولى عالمياً في سلاسة حركة المرور
برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يستعرض مبادرات وتشريعات حكومية
«الإنجليزية» بلا صعوبات
«وكالة الإمارات» وخدمات أمازون تعززان استدامة قطاع الفضاء
إطلاق مخيم «رواد المستقبل» الشتوي للشباب
10 مشاريع تحولية لتعزيز التكامل والجاهزية الرقمية الحكومية
الإمارات تشارك باجتماع الجامعة العربية لدعم الصومال في مواجهة أزمة الجفاف
انطلاق أعمال المؤتمر السنوي لشعبة الإمارات للأحياء الدقيقة السريرية
«الجليلة» تفتح باب التقديم لدورة جديدة من منح أبحاث السرطان
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الديموقراطيون يفوزون بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الأميركي
حزب الرئيس الأميركي جو بايدن يفوز بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ
7 ديسمبر 2022 08:48
فاز حزب الرئيس الأميركي جو بايدن بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الثلاثاء بعدما تمكّن السناتور الديموقراطي رافائيل وارنوك من الاحتفاظ بمقعده عن ولاية جورجيا، وفقاً لتقديرات وسائل إعلام.
وفاز السناتور المنتهية ولايته على المرشّح الجمهوري هيرشل ووكر المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب. ويعزّز هذا الانتصار الأغلبية الضئيلة للغاية التي يتمتّع بها الديموقراطيون في مجلس الشيوخ.
أخبار ذات صلة
اختبار جديد لولاية بايدن في جورجيا
بايدن يحسم أمر ترشحه لولاية ثانية بعد "رأس السنة"
المصدر: وكالات
جو بايدن
مجلس الشيوخ الأميركي
الديموقراطيون
الأكثر قراءة
دنيا
علامات مبكرة تنذر بمرض السرطان.. اكتشفها
5 ديسمبر 2022
عربي ودولي
العراق: إيقاف الرحلات الجوية في مطاري أربيل وبغداد
4 ديسمبر 2022
الإمارات
رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر
5 ديسمبر 2022
آخر الأخبار
الإمارات
حمدان بن زايد يزور قاعدة ليوا الجوية
اليوم 18:16
دنيا
إبداعات أصحاب الهمم.. على قنوات «أبوظبي»
اليوم 18:07
الرياضي
الإمارات مركز تعزيز علامة «الليجا» باستثمارات 3 مليارات يورو
اليوم 18:06
عربي ودولي
كرواتيا تعلن حصولها على الموافقة لدخول الشنغن
اليوم 17:55
حمدان بن محمد: محمد بن راشد يعتمد دورة موازنة حكومة دبي 2023-2025
اليوم 17:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©