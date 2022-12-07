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الرئيس الصيني يبدأ زيارة إلى السعودية اليوم

الرئيس الصيني يبدأ زيارة إلى السعودية اليوم(أرشيفية)
7 ديسمبر 2022 07:28

يبدأ الرئيسُ الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، زيارةً رسمية للمملكة العربية السعودية تستمر حتى الجمعة.

وذكرت وكالةُ الأنباء السعودية أن الزيارة تأتي بناءً على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وسيُعقد خلال الزيارة قمة سعودية - صينية برئاسة الملك سلمان والرئيس شي، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وسيتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية.

وسيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأنه سيتم توقيع أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال، إضافة إلى توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق، كما سيُعلن عن إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين.

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المصدر: وكالات
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