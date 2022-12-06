إحباط هجوم «حوثي» في تعز

عدن (الاتحاد)

أحبط الجيش اليمني أمس، محاولة تسلل وهجوم لميليشيات الحوثي الإرهابية، شمال مدينة تعز، جنوب غرب البلاد. وأوضح مصدر ميداني أن مجاميع من عناصر ميليشيات الحوثي، حاولت التسلل صباح أمس، إلى مواقع في جبهة «الزنوج»، شمالي المدينة، لافتاً إلى أن قوات الجيش رصدت تلك المحاولة واستهدفت عناصر الميليشيات.

وفي سياق متصل، تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الخامس من شهر نوفمبر من انتزاع 1307 ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، في مختلف مناطق اليمن، منها 20 لغمًا مضادًا للأفراد و113 لغمًا مضادًا للدبابات، و1170 ذخيرة غير متفجرة و4 عبوات ناسفة.

وبلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 375 ألفًا و201 لغم زرعتها الميليشيات بعشوائية في الأرجاء اليمنية.

وفي سياق آخر، اغتال مسلحون مجهولون، أمس، قائداً في القوات اليمنية المشتركة إثر هجوم في محافظة الحديدة. وقال مصدر عسكري يمني، إن «مسلحين نصبوا كميناً لركن القوى البشرية في خفر السواحل بقوات المقاومة الوطنية في مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز، العقيد صادق القاضي، أثناء مروره على متن سيارته على طريق حَيْس - الخوخة جنوب محافظة الحديدة المجاورة».

وأضاف، أن العقيد القاضي لقي مصرعه على الفور إثر الهجوم المسلح، فيما لاذ منفذوه بالفرار على متن سيارة.

وأشار المصدر إلى فتح السلطات الأمنية والعسكرية تحقيقاً في الواقعة لكشف ملابساتها.