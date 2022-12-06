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«النواب» الليبي يقر بأغلبية أعضائه قانون المحكمة الدستورية

أرشيفية
7 ديسمبر 2022 01:54

حسن الورفلي (بنغازي)

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أقر مجلس النواب الليبي، أمس، بأغلبية أعضائه، قانون المحكمة الدستورية لتكون بديلة عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس.
وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المجلس أقر بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية، كما أقر بالإجماع نقل تبعية الجريدة الرسمية لمجلس النواب.
ونص القانون على إنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضواً يعينهم البرلمان في أول تشكيل للمحكمة، ومقرها مدينة بنغازي، وعلى أن تحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية الجديدة بمجرد صدور قانون تشكيلها.
وبحسب القانون ذاته، لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء.
وشهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة، أمس، بمقر المجلس في مدينة بنغازي مناقشات حول بند الطعن في دستورية القوانين، ومن يحق لهم الطعن، وذلك في مشروع قانون تشكيل المحكمة الدستورية. 
كما دار النقاش حول مشروع إصدار الجريدة الرسمية وما ينشر فيها، واقترح عديد النواب استحداث إدارة خاصة تتبع لها الجريدة الرسمية، فيما طلب آخرون توسيع نطاق ما تنشره الجريدة الرسمية ليشمل كل القرارات والقوانين الخاصة بالدولة الليبية. وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال الجلسة: إن المجلس أقر من حيث المبدأ وبالإجماع نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه، موضحًا أن الجريدة مهمة جدًا لتعريف الليبيين بالقرارات والقوانين الحكومية والصادرة عن مجلس النواب وغيرها من الترقيات والتعيينات.

مجلس النواب الليبي
البرلمان الليبي
الأزمة الليبية
ليبيا
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