اليمن.. انفجار لغم في قافلة للأمم المتحدة في الحديدة

عدن (الاتحاد)

أعلنت بعثة للأمم المتحدة، أمس، تعرض قافلة تابعة لها لانفجار لغم في محافظة الحديدة غربي اليمن، ما أدى إلى إتلاف سيارة دون وقوع إصابات بشرية. فخلال زيارة أجرتها لمنطقة «الحالي» في الحديدة، تعرضت قافلة من مجموعة سيارات تابعة للبعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة «أونمها» لانفجار، بحسب بيان للبعثة. وأوضحت أنه تم تقييم الانفجار على أنه لغم أرضي، وأدى إلى إتلاف إحدى السيارات ولم تقع إصابات في القافلة. ‏واعتبرت البعثة أن «الحادثة تأتي تذكيراً بالمخاطر التي يواجهها أهالي الحديدة يومياً بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب». ‏وتابعت: «تواصل بعثة أونمها دعوة الأطراف إلى اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتطهير المناطق الملوثة بالمتفجرات وتقليل الأثر المدمر للألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب على السكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال». وتأسست «أونمها» بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452، بعد فترة وجيزة من توقيع الحكومة وميليشيات الحوثي الإرهابية اتفاق استوكهولم في ديسمبر 2018.