الجيش الصومالي يحرر بلدة استراتيجية من «الشباب»

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الصومالي، أمس، تحرير مدينة «أدن يبال» بإقليم شبيلي الوسطى جنوب شرق البلاد، بعد فرار مسلحي حركة «الشباب» الإرهابية منها قبل أيام.

ونقلت إذاعة الجيش عن قائد قوات المشاة محمد تهليل بيحي قوله، إن «الجيش سيطر على مدينة أدن يبال صباح الثلاثاء دون مواجهات مسلحة مع عناصر حركة الشباب، وانتشرت أفراد القوات المسلحة في محيط المدينة وضواحيها لتأمين مداخلها من العدو».

وقال شهود عيان، إن عناصر حركة «الشباب» فروا من المدينة السبت الماضي، بعد أن سيطر الجيش الصومالي على المناطق القريبة منها.

وأشار الشهود إلى أن الجيش الصومالي كان يزحف في الأيام الماضية تجاه هذه المدينة الاستراتيجية في الحد الفاصل بين إقليمي هيران وشبيلي الوسطى.

بدوره، قال متحدث الجيش الصومالي عبدالله علي عانود، إن مدينة «أدن يبال» هي آخر مدينة استراتيجية كانت في قبضة مسلحي حركة «الشباب» في الحد الفاصل بين إقليمي هيران وشبيلي الوسطى.

وفي بيان له، شدد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أمس، على أن «معركة الجيش الصومالي ضد حركة الشباب مصيرية ولن يتمكن أتباعها من العودة إلى المناطق التي حررت من قبضة الإرهابيين».

وأشار شيخ محمود إلى أن «جرائم حركة الشباب تستهدف الأبرياء بعد هزيمتهم في المواجهات العسكرية الأخيرة في وسط البلاد».

وأضاف أن عناصر الحركة «بدؤوا يخربون الآبار في المدن ويسرقون مضخات مياه الآبار ويتخذون الأبرياء دروعاً بشرية خشية استهدافهم بواسطة المسيرات الأجنبية».

ولفت شيخ محمود إلى أن «ولايتي جوبالاند وجنوب غرب الصومال تحشدان قواتهما لمواجهة عناصر حركة الشباب في جنوب البلاد في الأسابيع القادمة».