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ارتفاع حصيلة قتلى المذبحة في الكونغو إلى 272 قتيلاً

ارتفاع حصيلة قتلى المذبحة في الكونغو إلى 272 قتيلاً
7 ديسمبر 2022 01:54

كينشاسا (وكالات)

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قالت السلطات الكونغولية، أمس: إن عدد القتلى خلال مذبحة وقعت الأسبوع الماضي في شرق الكونغو ارتفع إلى 272 قتيلاً.
وفي الأسبوع الماضي، أفاد الجيش بأن نحو 50 مدنياً قتلوا وسط قتال مع قوات متمردي حركة «23 مارس» بالقرب من قرية كيشيشي في إقليم نورث كيفو.
وقال وزير الصناعة جوليان بالوكو، الذي كان الحاكم السابق لنورث كيفو، في مؤتمر صحفي: إن عدد القتلى ارتفع إلى 272، من بينهم الأطفال الذين لقوا حتفهم في كنيسة ومستشفى.
وقال وزير الاتصالات في الكونغو الأسبوع الماضي إنه تم تجنيد العديد من المدنيين قسراً في صفوف حركة «23 مارس».
ونفت حركة «23 مارس» مسؤوليتها عن المجزرة التي يصعب تحديد عدد قتلاها من مصدر مستقل لتعذر دخول المنطقة الخاضعة لسيطرة المتمردين. 
وتصاعدت الاشتباكات بين الجيش وقوات حركة «23 مارس» منذ أكتوبر الماضي.
وتتكون حركة «23 مارس» من جنود حكوميين سابقين تجمعوا معاً كجماعة متمردة في عام 2012، وهي الآن واحدة من نحو 130 جماعة مسلحة في شرق الكونغو تتنافس على السيطرة على الموارد القيمة.

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