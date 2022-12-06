الأربعاء 7 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الإمارات تؤكد رفضها وإدانتها استخدام الأسلحة الكيميائية

الإمارات تؤكد رفضها وإدانتها استخدام الأسلحة الكيميائية
7 ديسمبر 2022 01:54

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتضن الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة
الإمارات: «الاتفاق الإطاري» يعزز ازدهار السودان

أكدت الإمارات موقفها الثابت والمُتمثِل بِرفضِها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرفٍ من الظروف، من قبل أيٍ مَن كان، وفي أي مكان، حيث يُشكل استخدامها انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي.
وجددت الإمارات، أمس في بيان أدلى به محمد بوعصيبه سكرتير ثاني، عضو البعثة الدائمة لدى مجلس الأمن بشأن الملف الكيميائي في الجمهورية العربية السورية، التأكيد على أهمية الحوار البناء بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسُلُطات السورية لمعالجة المسائل العالِقة. وأكد البيان، أن الاجتماع الذي اقترحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عقده في بيروت يعد بمثابة حل وسط، إذ نأمل أن تتوصل السلطات السورية والمنظمة إلى توافق بشأنه، وأن يتم عقده لإتاحة المجال لتجاوز المسائل العالقة، مضيفاً «نَتطلع إلى عقد الاجتماع المنشود بين وزير خارجية سوريا والمدير العام للمنظمة، وكُلُنَا أمل أن يكون الاجتماع مُثمِراً».  وفي الختام، أكد بيان الإمارات ضرورة استخدام وقت وموارد المجلس بحكمة، مشدداً على أهمية عقد اجتماعات هادفة تتجاوز مجرد تكرار المواقف والتي أصبحت معروفة للجميع، إذ يقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية إعادة النظر في فاعلية الاجتماعات التي يعقدها المجلس، مجدداً الاستعداد لعقد أي اجتماع إذا استدعت الضرورة ذلك.

الأسلحة الكيميائية
الإمارات
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
سوريا
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
آخر الأخبار
الإمارات تحتضن الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة
الإمارات
الإمارات تحتضن الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة
اليوم 10:02
الذهب
الاقتصادي
الذهب يربح في التعاملات الفورية
اليوم 09:56
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
عربي ودولي
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
اليوم 08:53
حزب الرئيس الأميركي جو بايدن يفوز بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ
عربي ودولي
الديموقراطيون يفوزون بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الأميركي
اليوم 08:48
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
دنيا
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
اليوم 07:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©