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نجاة 33 مهاجراً وفقدان 4 في انقلاب قارب قبالة إيطاليا

أرشيفية
7 ديسمبر 2022 01:54

تونس (وكالات)

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نجا 33 مهاجراً وفقد أربعة أشخاص آخرين، بينهم رضيع وطفل، كانوا على متن مركب انطلق من سواحل مدينة صفاقس التونسية وغرق قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وفق ما أفادت به وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية إيطالية قولها إن قارب المهاجرين انقلب على بعد حوالي 30 ميلاً بحرياً عن الجزيرة وجرى إنقاذ 33 شخصاً، من بينهم 3 نساء و7 قصر، من قبل قارب صيد.
ونقل الناجون على متن زوارق دورية هيئة حماية الموانئ إلى لامبيدوزا، أمس الأول.
وقالت امرأة لرجال الإنقاذ، إنها فقدت طفليها، «أحدهما حديث الولادة، والثاني صبي يبلغ من العمر 6 سنوات»، وفق المصدر ذاته.
وأعلنت المصادر الأمنية «تسجيل رجلين آخرين في عداد المفقودين»، مشيرة إلى أن «القارب الذي كان المهاجرون على متنه أبحر من سواحل مدينة صفاقس التونسية».

إيطاليا
المهاجرين
صفاقس
لامبيدوزا
تونس
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