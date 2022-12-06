هجوم جديد بـ«مسيّرة» على مطار روسي

موسكو (وكالات)

أسفر هجوم بطائرة مسيرة على مطار في منطقة كورسك الروسية عن اشتعال النار في صهريج لتخزين النفط، وذلك بعد يوم من اتهام روسيا لأوكرانيا بشن هجمات متهورة بطائرات مسيرة على مطارين عسكريين في عمق الأراضي الروسية

أفاد مسؤولون محليون بتعرض مطار روسي آخر لهجمات بطائرات من دون طيار، أمس، في منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا.

وكان مطاران عسكريان روسيان تعرضا أمس الأول، لهجمات بطائرات من دون طيار، أحدهما في منطقة ساراتوف الجنوبية، والآخر في مدينة ريازان بوسط روسيا قرب العاصمة موسكو، وعلى بعد مئات الكيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.

وعلى الأرض، يضغط الكرملين عبر ضم كامل للأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرته، ومن بين ذلك ما يتعلق بتغيير العملة المحلية إلى الروبل الروسي. وحث الروس في منطقة خيرسون الأوكرانية السكان اليوم على استبدال مدخراتهم بالروبل.

من ناحية أخرى، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي أمس مدينة سلوفيانسك على خط التماس في دونباس حيث تدور معارك شرسة مع روسيا، معربا عن «فخره» بجنود بلاده.

يأتي هذا بينما قال الكرملين أمس إنه يتفق مع الولايات المتحدة بشأن الحاجة إلى إقرار سلام دائم في أوكرانيا، غير أنه لا يرى فرصة لإجراء مفاوضات في الوقت الحالي.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكين، في مقابلة أمس الأول الاثنين، إن الصراع في أوكرانيا سينتهي «بشكل شبه مؤكد بالطرق الدبلوماسية» والمفاوضات، مضيفاً أن هناك حاجة إلى «سلام عادل ودائم».



روسيا وأوكرانيا تتبادلان 120 أسيراً

قال أكبر مسؤول عينته روسيا في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا إن من المقرر أن تتبادل روسيا وأوكرانيا أمس، 120 من أسرى الحرب، 60 أسيراً من كل جانب. وكتب دنيس بوشيلين على «تيليجرام» «يجري اليوم تبادل 60 مقابل 60 مع كييف».