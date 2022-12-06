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السوداني: المغرب دخل التاريخ كأول بلد عربي يتأهل إلى ربع النهائي

السوداني: المغرب دخل التاريخ كأول بلد عربي يتأهل إلى ربع النهائي
6 ديسمبر 2022 23:36

هنأ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، المملكة المغربية بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى الدور ربع نهائي مونديال قطر بعد التغلب على منتخب إسبانيا بفارق ضربات الجزاء الترجيحية.

وقال السوداني، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر "مبارك للمغرب الشقيق تأهل فريقه الوطني ودخوله التأريخ كأول منتخب عربي يتأهل لهذا الدوري من منافسات كأس العالم".

وأضاف "نتمنى للشعب المغربي وسائر الشعوب الشقيقة المزيد من النجاح والازدهار".

وتبادل العراقيون التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفوز المنتخب المغربي في منافسات مونديال قطر على نظيره الإسباني، فيما احتفل آخرون اكتظت بهم المقاهي في شوارع بغداد والمدن العراقية الأخرى.

 

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المصدر: وكالات
المغرب
العراق
قطر
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