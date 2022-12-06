اختبار جديد لولاية بايدن في جورجيا

يتنافس رجل دين ونجم كرة قدم سابق في انتخابات ولاية جورجيا التي تُجرى الثلاثاء لاختيار عضو لمجلس الشيوخ الأميركي في اقتراع حاسم بالنسبة لما تبقى من ولاية جو بايدن. ينافس السناتور الديموقراطي رافاييل وارنوك مرشح دونالد ترامب الرياضي هيرشل ووكر في الفصل الأخير من الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية الرئاسية والدورة الثانية من انتخابات جورجيا. وقال الرئيس جو بايدن الثلاثاء «أعيُن الأمة عليكم»، داعياً الناخبين في جورجيا إلى التوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع التي فُتحت عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (12.00 بتوقيت غرينتش). لا يتوقف على هذا المقعد توازن القوى في الكونغرس الأميركي بعد أن حافظ الديموقراطيون على سيطرتهم على مجلس الشيوخ في نهاية انتخابات منتصف الولاية، فيما سيطر الجمهوريون على مجلس النواب. لكن انتخابات الولاية الجنوبية التي تضم عددًا كبيرًا من السكان الأميركيين من أصل أفريقي، تعتبر مع ذلك حاسمة بالنسبة لما تبقى من ولاية جو بايدن.