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نقل نائب تركي للمستشفى بعد اندلاع شجار داخل البرلمان

البرلمان التركي
6 ديسمبر 2022 21:21

تم نقل نائب بالبرلمان التركي إلى المستشفى اليوم الثلاثاء إثر إصابته في شجار مع نواب داخل البرلمان في أنقرة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء ديميرورين الخاصة أنه تم نقل النائب حسين أورس بعدما لكمه نائب وأسقطه أرضا.

وقال التقرير إنه تم نقل أورس إلى وحدة الرعاية المركزة حيث تردد أنه أصيب باضطراب فى ضربات القلب.

وأظهرت صور نشرتها وكالة ديميرورين نقل النائب أورس في سيارة أسعاف.

واشتبكت المجموعتان لفظيا وهو ما تحول لاحقا إلى تلاحم بالأيدي.

وأظهرت صور على وسائل إعلام محلية سقوط العديد من النواب على الأرض.

ولم يتضح بعد سبب النزاع الذي وقع أثناء عقد البرلمان جلسة للتخطيط للميزانية.

 

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المصدر: وكالات
البرلمان التركي
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