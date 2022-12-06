الإمارات تشارك في معرض «فوود أفريكا» بالقاهرة

أحمد شعبان (القاهرة)

أكدت مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر أن رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مثلت إلهاماً للسياسة الخارجية لدولة الإمارات، مؤكدةً أن الإمارات اليوم تستمر في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي، والتي تمثل خريطة طريق لبناء غد أفضل وأكثر استدامة للعالم والأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة السابعة لمعرض «فوود أفريكا» 2022، والذي يعقد بالقاهرة، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وسامي النقبي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية.

وفي كلمتها في المعرض وجهت السفيرة مريم الكعبي شكرها للقائمين على المعرض لاختيار دولة الإمارات كشريك استراتيجي للدورة الحالية، بمشاركة العديد من الشركات الإماراتية.

وأكدت الكعبي أن المعرض يعد أحد أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية، والتي أصبحت من الصناعات الضرورية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقق الأمن الغذائي وتحسن التنسيق والشراكة الفعالة، خاصة بعد أن بات الأمن الغذائي قضية عالمية ملحة في خضم الصدمات التي تعرض لها عالميا ومن أبرزها التغير المناخي والتي تلقي بظلالها على العالم.

وشددت الكعبي على أن دولة الإمارات تتبنى استراتيجيات اقتصادية محفزة على التنويع الاقتصادي، بعيدا عن النفط، وتعمل على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع يعززه التقدم العلمي والتكنولوجي.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات أطلقت حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية ضمن «مشاريع الخمسين» والتي تهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي، كما رسخت الدولة جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال إضافة العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية التي ساهمت في تعزيز مكانتها في خريطة الاستثمار العالمية.

ونوهت إلى أن الدولة وفرت بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، بالإضافة الى أكثر من 44 منطقة حرة واستثمارية متعددة التخصصات، مضيفة: «وتتسم هذه المدن ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة التي تسهل سير أعمال الشركات مما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين، ويسمح فيها لغير الإماراتيين بالملكية الكاملة للمشاريع وبنسبة 100%».

وأوضحت أن دولة الإمارات سمحت للمستثمرين الأجانب ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 تملك كافة الأشكال القانونية للشركات التجارية، مثل: الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن.

وعلى مستوى العلاقات الإماراتية المصرية الاقتصادية والاستثمارية، أشارت الكعبي إلى أن العلاقات الأخوية الصادقة والشراكة الوثيقة التي تجمع بين الإمارات ومصر؛ يسهم في تعميق أواصر الروابط بين البلدين، والانطلاق نحو مرحلة تنموية جديدة تكرس منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة، وتضع خريطة طريق عملية لتعزيز زخم العلاقات الاقتصادية والتجارية، وفق رؤية واضحة تحقق مصالحنا المشتركة.

وأضافت: تعد مصر شريكاً تجارياً استراتيجياً للإمارات في المنطقة، فيما تأتي الإمارات ضمن أهم الشركاء التجاريين لمصر، وعلى صعيد الاستثمارات تأتي الامارات في طليعة الدول المستثمرة في مصر، وبلغ عدد الشركات نحو 1485 شركة في مختلف المجالات الاقتصادية الاستراتيجية كالاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع العقاري والبنية التحتية والموانئ، إلى جانب الزراعة والتجارة وصناعة المواد الغذائية والدوائية، وهي جميعها قطاعات مهمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات ترسيخ قطاع التكنولوجيا والعلوم المتقدمة كقطاع استراتيجي وأساسي في الدولة لأهمية دوره في وضع وتخطيط الاستراتيجيات ووضع رؤية مستقبلية لاقتصاد الدولة.

وأكدت أن دولة الإمارات تتطلع إلى تعزيز طموح الشباب الإماراتي في دخول مجال ريادة الأعمال وتأسيس شركات ريادية تتنافس دولياً مع الدول الأخرى في التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، وتشمل العلوم والتكنولوجيا عدة قطاعات أخرى ومنها تكنولوجيا الفضاء، والطاقة والأمن الغذائي والمائي والبيئي والصحة وعلوم الحياة وغيرها الكثير، إذ يلعب هذا القطاع دوراً جوهرياً في دعم جميع القطاعات الأساسية والاستراتيجية في الإمارات.

وفي ختام كلمتها توجهت بالشكر إلى مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات لقيامها بتنظيم الجناح الإماراتي.

يذكر أن المعرض التجاري الدولي السابع للأغذية والمشروبات «فوود أفريكا»، لعام 2022، يشهد مشاركة محلية ودولية من كبرى شركات التصنيع الغذائي تصل إلى حوالى 730 شركة، تمثل 32 دولة، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشترٍ دولى يمثلون العديد من دول العالم من أوروبا وأميركا والشرق الأقصى والدول العربية، و50% منهم من قارة أفريقيا.

كما شهد المعرض افتتاح معرض «تمور أفريكا» في دورته الرابعة والمتخصص في قطاع التمور والذي يتم تنظيمه سنوياً بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بصفتها شريكاً إستراتيجياً وداعماً لقرية التمور العربية بالمعرض.

ويقام المعرض على مساحة 30 ألف متر مربع، بمشاركة 14 دولة بأجنحة رسمية، ومن أبرزها: السعودية وألمانيا وروسيا والهند وباكستان وإيطاليا وبولندا وتركيا.