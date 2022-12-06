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اعتقال 11 من عناصر داعش في العراق

اعتقال 11 من عناصر داعش في العراق
6 ديسمبر 2022 16:43

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 11 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في عمليات منفصلة بأربع محافظات عراقية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي اليوم، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية تمكنت من اعتقال 11 من عناصر داعش في عمليات منفصلة بمحافظات بابل وكركوك ونينوى وديالى في إطار عملياتها بهدف تجفيف منابع الإرهاب .

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وأوضحت أنه تم اعتقال عناصر داعش "وفق قانون الإرهاب وأن وكالة الاستخبارات مستمرة بعملياتها النوعية التي تستهدف ما تبقى من العناصر الإرهابية".

المصدر: د ب أ
العراق
داعش
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