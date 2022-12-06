بيونج يانج تطلق مزيداً من القذائف في البحر رداً على مناورات سول وواشنطن
بيونج يانج تطلق مزيداً من القذائف في البحر رداً على مناورات سول وواشنطن
6 ديسمبر 2022 10:26
قالت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إنها أمرت وحدات عسكرية بإطلاق مزيد من قذائف المدفعية في البحر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، وذلك ردا على المناورات الجارية في كوريا الجنوبية بمشاركة الولاية المتحدة.
ويأتي ذلك غداة إعلان كوريا الشمالية أنها أطلقت أكثر من 130 قذيفة في البحر قبالة سواحلها الشرقية والغربية، سقط بعضها في منطقة عازلة بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين. ووصفت سول ذلك بأنه انتهاك لاتفاقية 2018 بين الكوريتين للحد من التوتر.
وتجري القوات الأميركية والكورية الجنوبية تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود منذ أمس الاثنين. ويقول الحلفاء إن التدريبات ضرورية لردع كوريا الشمالية المسلحة نوويا، والتي اختبرت عددا قياسيا من الصواريخ هذا العام وتستعد لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017.
وانتقدت بيونج يانج بشدة التدريبات المشتركة ووصفتها بأنها استفزازية ودليل على سياسات سول وواشنطن العدائية.