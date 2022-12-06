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ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق للتربة في كولومبيا

رجال الإطفاء وأعضاء فرق الإنقاذ خلال عملية إنقاذ بعد انهيار أرضي بسبب في بويبلو ريكو
6 ديسمبر 2022 09:09

أعلنت السلطات الكولومبية أمس أنّ انزلاق التربة الذي وقع في شمال غرب البلاد يوم الأحد الماضي وطمر حافلة ركّاب وعدداً من السيارات أسفر عن مقتل 34 شخصاً، بينهم ثمانية عمّال مناجم فيما يتلقّى تسعة أشخاص آخرين العلاج.

وقالت إدارة أجهزة الطوارئ الكولومبية في بيان إنه بسبب هطول الأمطار الغزيرة انهار جزء من الجبل وطمر العديد من المركبات التي كانت تسير على طريق يقع أسفله، من بينها حافلة نقل عام كان على متنها 33 شخصاً، وسيارة كانت تقلّ ستة أشخاص ودراجة نارية كان على متنها شخصان.

 

 

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