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صفارات الإنذار تدوّي في الصين تكريماً لجيانغ زيمين

صفارات الإنذار تدوّي في الصين تكريماً لجيانغ زيمين
6 ديسمبر 2022 08:50

دوّت صفّارات الإنذار في سائر أنحاء الصين صباح الثلاثاء إيذاناً ببدء ثلاث دقائق صمت حداداً على الرئيس الأسبق جيانغ زيمين الذي توفّي الأسبوع الماضي عن 96 عاماً.

وبعد انتهاء دقائق الصمت الثلاث انطلقت مراسم تأبين الراحل في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
ونقل التلفزيون وقائع حفل التأبين مباشرة على الهواء وقد استُهلّ بخطاب للرئيس شي جين بينغ.

وجيانغ الذي قاد بلاده في مرحلة من التغييرات العميقة من 1989 وحتى بداية الألفية الثالثة، توفي في 30 نوفمبر بسبب سرطان في الدم وفشل العديد من أعضاء جسمه، بحسب الإعلام الرسمي.



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المصدر: وكالات
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