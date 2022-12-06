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الأمم المتحدة ترحب بالتوقيع على الاتفاق الإطاري في السودان

عقب التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري في السودان
6 ديسمبر 2022 08:00

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتوقيع اتفاق إطاري بين القوات السياسية العسكرية 
والمدنية في السودان يوم الاثنين.

وأعرب جوتيريش عن أمله في أن "يمهد ذلك الطريق لانتقال بقيادة مدنية" في البلاد، داعيا أصحاب المصلحة السودانيين إلى "العمل دون تأخير" في المرحلة التالية من العملية الانتقالية لمعالجة القضايا العالقة بهدف 
"تحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة"، وفقا لبيان صادر عن مكتب الأمين العام.

كان قد تم التوقيع في وقت سابق يوم الاثنين في الخرطوم على الاتفاق الإطاري بين الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في البلاد، ممثلا بقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوى إعلان الحرية والتغيير 
المدنية، لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني.

 

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المصدر: د ب أ
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