اليمن يحذّر من آثار كارثية لعدم تمديد الهدنة

أحمد شعبان (عدن، القاهرة)

حذرت الحكومة اليمنية من آثار كارثية على البلاد، لعدم تمديد الهدنة الأممية والتصعيد العسكري الذي تشنه ميليشيات الحوثي الإرهابية، مشيرةً إلى أن الميليشيات تعول على الصمت الدولي لاستمرار انتهاكاتها وممارساتها. وحذر رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، خلال لقائه في عدن أمس، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، كاثرين راسل، من أن تداعيات العودة إلى التصعيد العسكري، بعد شهرين من انقضاء الهدنة الأممية، ستكون «كارثية».

وقال عبد الملك، حسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: إن «الهدنة الإنسانية مثلت نافذة أمل خاصة للفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأطفال والنساء، ورفض تمديدها من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية وعودة التصعيد أمر ستكون آثاره كارثية».

وأضاف: «تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية جاء نتيجة لممارساتهم، وحريصون على عدم تأثير ذلك على الوضع الإنساني بشكل عام».

واتهم رئيس الوزراء اليمني، الميليشيات الإرهابية بارتكاب انتهاكات بحق الأطفال، ومنها التجنيد وزراعة الألغام وتطييف التعليم، وفرض قيود متطرفة على النساء.

ودعا إلى وضع هذه الانتهاكات بصورتها الحقيقية أمام المجتمع الدولي، معتبراً أن الحوثيين يعولون على الصمت الدولي لاستمرار انتهاكاتهم وممارساتهم.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لـ«اليونيسف»: إن «استمرار الحرب وتداعياتها أمر مؤسف، وإن التداعيات على الأطفال في المقام الأول»، مؤكدة الشراكة مع الحكومة في تنفيذ برامج المنظمة والحرص على تعزيز هذه الشراكة في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن الزيارة جاءت للاطلاع بشكل مباشر على الوضع العام، وحشد الدعم الدولي لليمن خلال العام المقبل، خاصة في ظل تنامي الأزمات الدولية وتراجع التمويلات الإنسانية.

وأكد نشطاء وحقوقيون يمنيون أن ميليشيات الحوثي الإرهابية عملت على تجنيد واستقطاب مختلف شرائح المجتمع اليمني للعمل لصالحها، ومن ضمنها النساء اللواتي تم تجنيدهن عنوة لتحقيق أهداف أمنية وعسكرية وسياسية خاصة بالجماعة الإرهابية.

وأوضح الناشط الحقوقي اليمني فهمي الزبيري أن ميليشيات الحوثي ترتكب جرائم ضد النساء، بالتمييز العنصري والعرقي بما ينافي الدستور اليمني والقوانين ويتعارض مع المواثيق الدولية. وأكد الناشط الحقوقي في تصريح لـ«الاتحاد» أن الانتهاكات ضد النساء تتضاعف كل يوم، من تعذيب واختطاف واعتداء جسدي وتهديد وابتزاز وملاحقة، ما يمثل اعتداءً على قيم وأخلاقيات وعادات وتقاليد الشعب في احترام المرأة اليمنية.

ولفت الزبيري إلى أن الميليشيات تجاوزت كل الشرائع والمواثيق والأعراف التي تحفظ للمرأة كرامتها الإنسانية، محذراً من أن غياب المساءلة القانونية وملاحقة المنتهكين لحقوق المرأة يشجع الميليشيات على استمرار انتهاكاتها، مشدداً على ضرورة اتخاذ مواقف وإجراءات صارمة لوقف هذه الجرائم.