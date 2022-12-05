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ميقاتي يدعو للتعجيل بانتخاب رئيس لبنان

ميقاتي يدعو للتعجيل بانتخاب رئيس لبنان
6 ديسمبر 2022 02:23

بيروت (الاتحاد)

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لبنان.. 9 وزراء يرفضون المشاركة بجلسة لحكومة ميقاتي

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أمس، المضي في تحمل المسؤولية مهما بلغت الصعوبات، موجهاً الدعوة إلى تعجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال ميقاتي، في مستهل جلسة لمجلس الوزراء عقدت أمس: «الجلسة التي نعقدها استثنائية بكل معنى الكلمة، والأكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى».
وأضاف «لولا هذا الملف لما دعونا إلى هذه الجلسة، لكن إذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له إنهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الأحوال لن يحصل ذلك عن يدنا».
وأكد ميقاتي عدم مجاراة الداعين إلى عدم عقد هذه الجلسة حتى لا يكون مشاركاً في جريمة قتل بالامتناع، مشيراً إلى أن «هذا أمر لن يحصل».
وقال: «اليوم وصلنا إلى نقطة لم نعد قادرين فيها على الإنفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى»، مضيفاً «هذه الرسالة أوجهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية، فإذا كانوا يريدون للبلد أن ينهار نهائياً، فأنا لست مسروراً بهذه المهمة التي أتلقى فيها مئات الطلبات وأنا عاجز عن تنفيذها».
وانعقدت أمس، الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد الشغور الرئاسي برئاسة ميقاتي وغياب 7 وزراء، لاعتراضهم على انعقاد الجلسة من منطلق دستوري وميثاقي، وذلك لدراسة البنود المدرجة على جدول أعماله وعددها 25 بنداً، أبرزها يتعلق بالملف الصحي.
يذكر أن ولاية الرئيس السابق ميشال عون انتهت في 31 من شهر أكتوبر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة شغور رئاسي.

نجيب ميقاتي
لبنان
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