بوتين يزور «القرم».. وقصف عنيف على أوكرانيا

عواصم (وكالات)

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جسر القرم الذي دُمّر جزئيًا في أكتوبر، في أوّل زيارة له إلى شبه الجزيرة التي ضمّتها موسكو عام 2014، منذ بدء الأزمة الأوكرانية، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية أمس.

وبثّت وسائل الإعلام مشاهد تُظهر بوتين يقود سيارةً وأفادت أن الرئيس متواجد على الجسر الذي يربط بين شبه جزيرة القرم الأوكرانية والأراضي الروسية. وتضرر الجسر في أكتوبر جراء انفجار قوي نسبته السلطات الروسية إلى القوات الأوكرانية.

وقال الكرملين في بيان إن بوتين قاد سيارته على طريق جسر القرم الذي جرى إصلاحه بعد انفجار أكتوبر، والتقى عمّالًا.

وأضاف أن نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين الذي ظهر على المقعد الأمامي إلى جانب بوتين خلال الرحلة، قدّم تقريرًا لبوتين حول تطوّر أشغال التصليح.

إلى ذلك، قالت أوكرانيا إن روسيا دمرت منازل في جنوب شرق البلاد وتسببت في انقطاع الكهرباء في أماكن عديدة بشنها جولة جديدة من الهجمات الصاروخية أمس.

وأغرقت الضربات أجزاء من البلاد مرة أخرى في ظلام دامس مع انخفاض درجات الحرارة في أنحاء أوكرانيا الآن إلى ما دون الصفر. وقال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا إن 40% من المنطقة من دون كهرباء بعد هجمات جوية روسية على البنية التحتية للطاقة أمس.

وأشاد كوليبا بعمل الدفاعات الجوية الأوكرانية، وقال إنه لم ير حتى الآن أي عواقب خطيرة للهجمات على المنطقة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده أسقطت معظم الصواريخ الروسية التي أطلقت عليها أمس. وقال زيلينسكي إن الدفاعات الجوية الأوكرانية نجحت في إسقاط أكثر من 30 صاروخاً روسياً.

وفي مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا، تعرض ما لا يقل عن منشأتين للبنية التحتية للقصف، وفقاً للسلطات.

ونتيجة للقصف، توقفت إمدادات المياه والتدفئة في المنطقة، وتم إطلاق الإنذار الجوي لمدة ثلاث ساعات تقريباً في مختلف أنحاء أوكرانيا.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» يشكل «تهديداً خطيراً» لروسيا، وإن مواقف الغرب تخاطر بصدام مباشر بين القوى النووية ستكون له عواقب وخيمة.

كما عبر لافروف عن أسفه لرفض الولايات المتحدة إجراء محادثات مع موسكو حول «الاستقرار الاستراتيجي» بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بالأسلحة النووية، وقال إنه من دون محادثات مباشرة بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، فإن الخطر على الأمن العالمي سيزداد.